Girne Üniversitesi 2020 DGS tercihlerinde %99 doluluğa ulaştı

Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020 -DGS) yerleştirme işlemlerinin dün açıklanan sonuçlarına göre 33 öğrenci Girne Üniversitesi’ni tercih etti.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre üniversite bu sonuçla DGS’de %99 doluluk oranına ulaştı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu başta her zaman için Girne Üniversitesinin yanında olan ve destekleyen Sayın Dr. Suat Günsel’e ve tüm Günsel ailesine müteşekkir olduklarını vurguladı .

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ayrıca bu başarıda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Salihoğlu 2013 yılındaki kuruluşlarından bu yana yıllar içerisinde oluşturdukları ve ara vermeden geliştirmeyi sürdürdükleri doğru akademik altyapı ve yatırımlarla bu sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2020-2021 Akademik yılı Güz Döneminde eğitimi hem yüz yüze ve hem de çevrimiçi olarak sürdüreceklerini belirterek tüm dünyayı etkisine alan pandemi sürecinde öğrencilerin akademik kayıplarını önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.

Salihoğlu 2020 KKTC COVID 19 salgın sürecinin ada genelinde başarılı bir şekilde yönetebilmesinin ve “Öğrenci Dostu Ada” projesinin ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesinin de öğrencilerin KKTC’yi tercih etmesinde önemli olduğunu belirterek tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini “ Ailemize yeni katılan öğrencilerimize adamıza ve üniversitemize hoş geldiniz diyoruz ve hem kendilerinin hem de ailelerinin gururunu paylaştığımızı bilmelerini istiyoruz.” diyerek tamamladı .

DGS ile Girne Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler kayıt işlemlerini 9-15 Ekim 2020 tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri gibi Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde de yapabilecekler.