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DAÜ’de “Sigara Bırakma Ünitesi” hizmete başladı

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Atasoylu’nun yönetimindeki ünitenin sigarayı bırakmak isteyenlere randevuyla hizmet verdiği kaydedildi

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DAÜ’de “Sigara Bırakma Ünitesi” hizmete başladı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan “Sigara Bırakma Ünitesi”nin hizmetlerine başladığı duyuruldu.
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Atasoylu’nun yönetimindeki ünitenin sigarayı bırakmak isteyenlere randevuyla hizmet verdiği kaydedildi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sigarayı Bırakma Ünitesi, sigara kullananlara, bırakmaya hazır olanlara veya bırakmaya hazır olup olmadığından emin olmayanlara yardımcı olacak.
DAÜ Sigarayı Bırakma Ünitesi tarafından topluma şu önerilerde bulunuldu:
“Sigara ve diğer tütün ürünleriyle olan ilişkinizi anlayın ve bu alışkanlıktan kurtulmanıza yardımcı olacak kişiselleşmiş bir yaklaşım geliştirin.
Akciğer kanserinin erken teşhisi hakkında bilgi edinin. Sigara içiyorsanız veya eski sigara içicisiyseniz, 50 ile 80 yaşları arasında akciğer kanseri taramasına aday durumunda olabilirsiniz.
Sigarayı bırakma, nikotin replasman tedavisini, farmakoterapiyi (sigara isteğini azaltan ilaçlar) veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.
Sigarayı bırakmanın hemen ve uzun vadede pek çok faydası olacaktır. Neden bugün randevu almıyorsunuz?”
Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Sigara Bırakma Ünitesi’nden 0392 630 38 51 numaralı telefon üzerinden randevu alınabiliyor.
 
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