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DAÜ’de ilk dersi Cumhurbaşkanı Tatar verecek

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DAÜ’de ilk dersi Cumhurbaşkanı Tatar verecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) güz döneminin ilk dersini yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek.
DAÜ’den yapılan açıklamada, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi açılış töreninin yarın yapılacağı ve ilk dersin de Mustafa Afşin Ersoy salonunda Cumhurbaşkanı Tatar tarafından verileceği kaydedildi. Açılış töreni 10:00’da başlayacak.
 
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