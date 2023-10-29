DAÜ’de ilk dersi Cumhurbaşkanı Tatar verecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) güz döneminin ilk dersini yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek.

DAÜ’den yapılan açıklamada, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi açılış töreninin yarın yapılacağı ve ilk dersin de Mustafa Afşin Ersoy salonunda Cumhurbaşkanı Tatar tarafından verileceği kaydedildi. Açılış töreni 10:00’da başlayacak.

