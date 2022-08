DAÜ’de “Astronomi Atölyesi” düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), New Horizon – Kıbrıs Astronomi ve Uzay Bilimleri İnisiyatifi ile işbirliğinde “Astronomi Atölyesi” düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki lise öğrencilerine yönelik başlayan “Yaz Atölyesi” kapsamında düzenlenen çalışma DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümlerinde yer aldı.

DAÜ ile adadaki gençlere astronomiyi tanıtmayı amaçlayan New Horizon İnisiyatifi işbirliğinde düzenlenen Astronomi Atölyesi, 15-16 Ağustos tarihlerinde 60’a yakın lise öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Astronomi Atölyesi’nde, New Horizon İnisiyatifi'nin gönüllü üyeleri tarafından öğrencilere, uzay-zaman, uzay görevleri, evrenin oluşumu, yıldızların evrimi, atomaltı parçacıkları ve CERN, kara delikler, büyük patlama ve galaksiler gibi temel astronomi konularında sunumlar yapıldıi gökyüzü gözlemlendi.