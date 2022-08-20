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Temsilciler "komitelerin iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları" ele alıyor

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Temsilciler "komitelerin iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları" ele alıyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Rum müzakereci Menelaos Menelau ile genelde her hafta çevrim içi olarak  yapılan görüşmelerin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temcilsici ve Misyon Şefi Colin Stewart’ın çağrısı ve katılımıyla yapıldığını ve bu görüşmelerde sadece teknik komitelerin iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesi ilgili çalışmalarının ele alındığını açıkladı.
Ergün Olgun, Rum basınında yer alan "temislcilerin gelecek hafta görüşecekleri"yle ilgili habere ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorusunu yanıtında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temcilsici Colin Stewart’ın çağrısı ve katılımıyla yapılan çevrim içi görüşmeler ile ilgili bilgi verdi.
Olgun, bahse konu haberde yer alan “efforts to kick-start talks” ifadesinin yanlış anlaşılabileceğini belirterek, bu görüşmelerin müzakere süreci ile ilgili olmadığını kaydetti.
Çevrim içi görüşmelerin her hafta yapıldığı bilgisini veren Olgun, sağlık, çevre, kültürel miras ve suç  gibi konularda çalışan 12 tane teknik komite olduğunu anımsattı ve çevrim içi görüşmelerde bu komitelerin iki tarafın da günlük hayatını ilgilendiren veya etkileyen çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.
Olgun, resmi müzakerelerin BM Genel Sekreteri'nin de ifade ettiği gibi gerekli ortak zemin oluşmadan başlamasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

 
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