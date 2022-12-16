DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri TAK’ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti. Prof. Dr. Metin Ersoy ile birlikte TAK’ı ziyaret eden öğrenciler, TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile görüştü ve Ajans faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Gürdallı, öğrencilerin yeni medya ve medyadaki dönüşümün geleneksel medyaya etkisi konularında da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler ziyaret sırasında eski ve yeni TAK bültenlerini inceleme fırsatı buldu.

