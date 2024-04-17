DAÜ, “Yapay Zeka Zirvesi”ne ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü, "Yapay Zeka Zirvesi" düzenliyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin önde gelen teknoloji liderlerinin katılacağı etkinlik, 20 Nisan Cumartesi günü, 10:00- 18:00 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak.



Döveç Grup'un ana sponsorluğunda düzenlenecek zirve, Microsoft, IBM, Google, Türk Hava Yolları, Amazon şirketlerden uzmanların geleceğin teknoloji dünyası hakkında sunumlarını içerecek.

Yapay Zeka Zirvesi'nde, Microsoft'tan Daron Yöndem "Meet My I Sidekick", Google'dan Neşe Umut "İnovasyonun Yeni Yüzü: Üretken Yapay Zeka", IBM'den Gökçen Karasu "Geleceği Şekillendiren Güç: Quantum ve Yapay Zeka İttifakı", Türk Hava Yolları'ndan İzzet Sancaklı "Yeni Çağda Meydan Okuyanlar", Amazon'dan Emrah Gürsoy "E-Ticaret ve Perakendede Yapay Zeka", Mext'ten Ayhan Demirci "İnsan ve Yapay Zekanın Yeni Medeniyeti" ve Huawei'den Halit Örenbaş "Geniş Dil Modellerine Giriş" konularında sunumlar yapacaklar.

Zirve, DAÜ TV'den ve üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sunumlar İngilizce olacak ve simultane çeviri hizmeti sunulacak.

Katılımcılara staj imkanları da sunulacak etkinliğe KKTC'deki üniversite öğrencileri ve halk ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinlik sonunda katılımcılara e-posta yoluyla katılım sertifikaları gönderilecek.

