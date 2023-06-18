DAÜ Temel Eğitim Bölümü mezun adaylarından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışta bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre kısa bir süre sonra mezun olup, okul öncesi öğretmeni olarak meslek hayatlarına başlayacak olan öğrenciler ders hocaları Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Doç. Dr. Nihan Koran rehberliğinde derneğin okul yapımı projesinin hayata geçirebilmesi için gönüllü katkıda bulundular. Öğrenciler ve dersi yürüten öğretim görevlileri en kısa sürede Şampiyon Melekler için adaletin yerini bulması ve isimlerinin yaşatılması için tasarlanan projelerin hayata geçirilmesini temenni etti.

