banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

DAÜ Temel Eğitim Bölümü mezun adaylarından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağış

banner953

banner825
DAÜ Temel Eğitim Bölümü mezun adaylarından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağış
banner931
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışta bulundu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre kısa bir süre sonra mezun olup, okul öncesi öğretmeni olarak meslek hayatlarına başlayacak olan öğrenciler ders hocaları Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Doç. Dr. Nihan Koran rehberliğinde derneğin okul yapımı projesinin hayata geçirebilmesi için gönüllü katkıda bulundular. Öğrenciler ve dersi yürüten öğretim görevlileri en kısa sürede Şampiyon Melekler için adaletin yerini bulması ve isimlerinin yaşatılması için tasarlanan projelerin hayata geçirilmesini temenni etti.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.