DAÜ Shanghai Ranking listesinde bir kez daha en üst sıralarda

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2023 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’na göre “Ağırlama ve Turizm Yönetimi” alanında ve "İşletme" alanlarında dünyanın en iyileri arasında en üst sıralarda yerini aldı

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2023 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’na göre de dünyanın en iyileri arasında en üst sıralarda bir kez daha yerini aldı.DAÜ, 2023 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda “Ağırlama ve Turizm Yönetimi” alanında dünyada 44’üncü sırayı elde ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kıbrıs genelinde birinci sırada yer alma başarısı gösterdi. Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında dünyada 44. sırayı elde eden DAÜ, listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girme başarısını gösteren tek üniversite oldu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Turizm Fakültesi’nin son derece prestijli bir sıralama olan ShanghaiRanking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması'nda (ARWU), Ağırlama ve Turizm İşletmeciliği konusundaki sıralamada büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Prof. Dr. Öztüren, dünya genelinde sadece seçkin 300 üniversitenin yer aldığı bu özel sıralamada DAÜ Turizm Fakültesi’nin 44. sırayı elde ederek büyük bir gurur yaşadığını ifade etti. Prof. Dr. Öztüren, bu önemli başarının, fakültenin kalitesini ve yetkinliğini yansıttığını belirtti. Prof. Dr. Öztüren ayrıca, "Bu başarı, seçkin öğretim üyelerimizin ve lisansüstü öğrencilerimizin değerli çalışmalarının bir sonucudur. DAÜ Turizm Fakültesi olarak, gelecekte de bu alandaki başarımızı sürdürme konusunda kararlıyız ve daha da fazla ilerlemek ve gelişmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bu başarı, DAÜ'nün Türkiye ve Kıbrıs'ta birinci sırayı almasının yanı sıra, Ağırlama ve Turizm İşletmeciliği konusundaki sıralamada dünya genelinde büyük bir etki yaratmasını temsil ediyor.Öte yandan DAÜ, ShanghaiRanking’in İşletme alanında da Kıbrıs adası genelinde listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. DAÜ bu alanda 401-500 bandında yer aldı.DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, DAÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almasından dolayı herkesin gurur duyduğunu belirterek, elde edilen başarının DAÜ’nün uluslararası platformlardaki başarısını ortaya koyduğunu bildirdi. Prof. Dr. Besim “Bu başarı azimli çalışmanın sonucudur. Başta öğretim üyelerimiz olmak üzere, Fakültemizde eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin kaliteli araştırmalar yapmaktadırlar” ifadesinde bulundu.Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor