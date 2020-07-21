DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar Mezunları için yemin töreni düzenledi

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesleki Yemin Töreni’ni, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için çevrimiçi olarak yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesleki Yemin Töreni’ni, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için çevrimiçi olarak düzenledi. 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 13:00’te, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yemin töreninde, yaklaşık 357 yeni sağlık profesyoneli yemin etti.

“Sağlık Ekipleri Tam Donanımlı Eğitim Almalıdır”

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “COVID-19 nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde gözler endüstri ve iş dünyasına çevrildi. Bununla birlikte virüsün yayılmasıyla ilgili endişeler var. Hiçbir endüstri sağlık endüstrisinden daha merkezi değildir. Endişelere ek olarak, sağlık endüstrisi hastalığın yayılmasını önlemeye ve etkilenenlere sağlık hizmeti vermeye çalışırken, benzersiz zorluklarla karşılaşmaktadır. COVID-19 gibi gelecekte olabilecek salgınlar için ülkelerin hazır olması gereken, ön saflarda çalışan sağlık ekipleri tam donanımlı eğitim almalıdır. Fakültemiz, sağlık eğitiminin ne denli önemli bir sorumluluk olduğunu bilerek ve insan hayatına dokunarak yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

İlke ve Etik Değerlere Bağlılıkları Üzerine Yemin Ettiler

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, bölüm başkanları eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini çevrimiçi düzenlenen tören ile okudular. DAÜ Sağlık Bilimleri ve Sağlık Yüksekokulu mezunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesleklerine başlamadan önce yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını bu yemin ile ifade ettiler.