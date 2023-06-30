DAÜ öğretim görevlisi Hoşkara'ya önemli görev

DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara Isocarp’ın Gerd Albers Yayın Ödülü jürisinde görev alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin (International Society of City and Regional Planners-ISOCARP) Gerd Albers Yayın Ödülü jürisinde görev almak üzere seçildi.Gerd Albers Ödülü (GAA), planlama alanındaki mevcut tartışmaları ve uygulama başarılarını aydınlatmak üzere yayıncılığa özel önem vermiş olan, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin (ISOCARP) kurucu ortağı ve eski Başkanı Profesör Gerd Albers'in anısına, ISOCARP üyeleri tarafından yazılan yüksek kaliteli akademik yayınlar için, 1999 yılında kurgulanmıştır.

GAA "En İyi Kitap", GAA "En İyi Makale" ve Özel Mansiyon olmak üzere üç kategoride verilecek olan ödülün kazananları, 10-13 Ekim 2023 tarihlerinde Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek olan ve Prof. Dr. Şebnem Hoşkara’nın da kongre ekibinde yer aldığı, Kentsel Ekonomi Forumu (Urban Economy Forum) ile ortak olarak düzenlenen ISOCARP 59. Dünya Planlama Kongresi'ndeki resmi törende duyurulacak.