DAÜ Giriş ve Burs Sınavına yoğun başvuru

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik gerçekleştireceği 2023 – 2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’na yoğun ilgi devam ediyor. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada başvuruların yoğun olarak devam ettiği ve öğrencilerin 30 Mayıs 2023 tarihine kadar çevrim içi (online) olarak sınava başvurabilecekleri bildirildi.
Bu yılki Giriş ve Burs Sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin katılabileceği söz konusu sınav, Lefkoşa Türk Lisesi, DAÜ Kampüsü ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.
Yeni Programlara Yoğun İlgi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bünyesindeki 11 Fakülte ve 4 Yüksekokulda 2023 – 2024 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına kazandıracağı yeni programlar ile birlikte toplam program sayısını 105’e çıkarmış olacak. Mühendislik Fakültesi’nde Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği (Türkçe), İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde İşletme (Türkçe), Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe), Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Paramedik (Türkçe), Ebelik (Türkçe) Lisans Programları ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda Eczane Hizmetleri (Türkçe), Obtisyenlik (Türkçe), Podoloji (Türkçe) ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programları açılacak olan yeni programlar arasında yer alıyor.
Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrim içi olarak yapabilirler. Sınav hakkında detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabilir.
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