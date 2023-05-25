Meteoroloji, Haziran ayı için yağış öngörüyor

Meteoroloji Dairesi, Mayıs'ın son günlerinde devam sağanak yağışların, Haziran'da da süreceğine yönelik tahminler olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, önümüzdeki günler için de sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğunu kaydetti.

Buran, Haziran ayının da mayıs gibi yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti.



Sıcaklık 32'ye kadar yükselecek



Hava sıcaklığının hafta sonu 32 dereceye kadar yükseleceğini de belirten Buran, hafta başından itibaren sıcaklıkların 27 derece olan mevsim normalleri civarına düşeceğini ifade etti.



Üretici yağışlardan rahatsız



Bir anda bastıran sağanak, açık alanda ve trafikte olanlar için sıkıntıya neden olurken, yağmuru ve nispeten serin havayı sevenler içinse keyifli anlar yaratıyor.

Üreticilerse devam eden yağışların tahıl hasadını geciktirdiğini ve ürün kaybına neden olduğunu ifade ediyor.

