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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 12 Haziran'da yapılacak

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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 12 Haziran'da yapılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 12 Haziran 2022 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da yapılacak. Sınava Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.
 
Sınava başvurular 9 Mayıs – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler. Sınav ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
 
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