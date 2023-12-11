DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde 4 birimin açılışı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Ünivesritesi Eczacılık Fakültesi’nde 4 birimin açılışı gerçekleştirildi.DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde; fakültenin kurucusu olan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in adı verilen amfi, ülke eczacılarından Mertdoğan Soyalan’ın isminin verildiği ve öğrencilerin staj öncesi uygulamalı eğitim alabilecekleri Uygulama Eczanesi, Ortak Araştırma Laboratuvarı ile klinik çalışma öncesi in vivo ilaç araştırmaları yapılacak olan DAÜ Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi açılışı gerçekleştirildi.DAÜ Yeşil Salon’da gerçekleştirilen toplu açılışta, girişimlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa Belediyesi, Dem’s Construction, Dorhan Medikal, Vem İlaç ve İzzet-Taner Çelik’e teşekkür plaketi takdim edildi.Ezcacılık Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Emre Hamurtekin, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezinin oluşumu hakkında bilgi verdi.Hamurtekin, merkez ile adada canlı organizmalar üzerinde ilaç araştırmaları yapacaklarını, tüm üniversitelere hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar da, bugün, pandemi döneminde başlatılan prosedürü noktalayarak, 4 birimin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, devletin kurduğu üniversite olan DAÜ’de bugün özel bir gün yaşadıklarını ifade etti.Kılıç, DAÜ’nün bugün 16 bin öğrencisi 12 fakülte, 5 yüksekokulu, 109 ülkeden öğrencisi ve 35 ülkeden öğretim görevlisiyle ulusal ve uluslararası alanda sözü geçen etkili bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.DAÜ’nün yükseköğretim ve kaliteli eğitimde bir referans olduğunun altını çizen Kılıç, toplumla iç içe, topluma ve devlet kurumlarına hizmet veren bir üniversite olduklarını ifade etti.Kılıç bugün açılan laboratuvarı “bilimin ışığının parlatılması” olarak nitelendirerek, açılışta vefa örneğinin de gösterilmesinin önemine değindi.