Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri” sıralamasında Kıbrıs’ta 1., Türkiye’de 3. oldu.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2023 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış “en iyi genç üniversiteler” sıralamasını açıkladı.

Açıklamada, DAÜ’nün, listeye alınan üniversite sayısındaki artışa rağmen 153’üncü sıradaki konumunu bu yıl 101-150 bandına yükselterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve Kıbrıs genelinde 1. sırayı elde ettiği belirtildi. Açıklamaya göre sıralama şöyle:

“Listeye KKTC’den 2, Güney Kıbrıs’tan ise 3 üniversite girdi. KKTC’de 1. sırada yer alan DAÜ, Kıbrıs adası genelinde 1’inciliği University of Cyprus ve University of Nicosia ile paylaşırken, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise birinci sırada yer alan Koç Üniversitesi ve ikinci sırada yer alan Sabancı Üniversitesi’nin ardından Çankaya Üniversitesi ile 3’üncülüğü paylaştı.

Dünya birincisi Singapur’dan Nanyang Technical University olarak açıklanan listeye toplamda 605 üniversite alındı. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2023, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndaki performans ölçekleri kullanılarak belirlendi.”

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşu tarafından yayınlanan söz konusu sıralamada, DAÜ’nün bir önceki yıla göre yükselişini sürdürerek 153’üncü sıradan 101-150 bandına yükselişinin hak edilmiş bir başarı olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün dünya sıralamalarında ilerlemesinin; atılan doğru adımların bir yansıması olduğuna dikkat çeken ve her zaman ileri gitmekte olan DAÜ’nün bu başarısında emeği geçen tüm DAÜ personelini tebrik eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma sorumluluğunun bilincinde olarak kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet noktasındaki çalışmalarını artan bir grafikle sürdüreceğinin de altını çizdi.