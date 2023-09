DAÜ, Dünya Üniversiteler Sıralamasında 601-800 bandında yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Dünya Üniversiteler Sıralamasında 601-800 bandında yer aldığı açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 108 ülkeden 1,904 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyada 601-800 bandında yer aldı.

THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford Üniversitesi elde ederken, ikinci sırayı Stanford Üniversitesi, üçüncü sırayı ise Massachusetts Institute of Technology aldı.

Açıklamada, DAÜ’nün Türkiye üniversiteleri arasında en yüksek üçüncü bantta yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, DAÜ’nün THE verilerine göre araştırma kalitesi ve uluslararası görünümde ön plana çıktığı, araştırma kalitesinde dünyanın en iyi 466’ncı üniversitesi olarak açıklandığı, uluslararası görünümde dünyanın en iyi 322'nci üniversitesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 100’ün üzerinde ülkeden 17 bine yakın öğrencinin kaliteli eğitim aldığı, 35 farklı ülkeden akademik personelin hizmet verdiği DAÜ’nün, Round University Ranking (RUR) Dünya Üniversiteler Sıralamasında da uluslararası öğrenci çeşitliliği alanında 99.417 puanla dünya 8’incisi olduğu hatırlatıldı.