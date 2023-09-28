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Deprem komitesi, yeni ihale süreçlerini başlattı

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Deprem, Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi toplandı. Komite, projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullara ek olarak, çalışmaları yeni biten dosyaları görüşerek onayladı ve ihale süreçlerini başlattı

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Deprem komitesi, yeni ihale süreçlerini başlattı
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Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrasında, ülke genelinde tüm okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından hazırlanan projelerin ilgili yasa gereği Başbakanlık bünyesinde kurulan ‘Deprem, Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi’nde değerlendirilmesine devam ediliyor.
“Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi” bu çerçevede bugün bir toplantı daha gerçekleştirdi.
Toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlık etti. Toplantıda komite, İMO tarafından daha önce projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullara ek olarak, çalışmaları yeni biten ve komiteye sunulan dosyaları görüşerek onayladı ve ihale süreçlerini başlattı.
 
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