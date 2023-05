DAÜ Ali Karasel I. Ortaokullararası Matematik Yarışması’nı Türk Maarif Koleji kazandı

DAÜ Matematik Bölümü tarafından düzenlenen I. Ali Karasel Ortaokullararası Matematik Yarışması 29 okuldan 272 öğrencinin katılımı ile bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yapıldı.



Yarışmanın bireysel kategorisinde;

Maksim Shcharbinin (Necat British College Nicosia) BİRİNCİ olurken,

Özay Fevzi Uluç (TMK) İKİNCİ,

Ege Hamurtekin (Gazimağusa TMK) ÜÇÜNCÜ, oldular.

Tuğra Vurana (TMK) ALİ KARASEL ÖZEL ÖDÜLÜ,

Fatih Kerem Erbay (Gazimağusa TMK) OSMAN ÇETİNTAŞ ÖZEL ÖDÜLÜ,

Su Gök (TMK) de ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ



Sadiye Öksüzoğulları ve Semay Soygür sorumluluğunda, Özay Fevzi Uluç, Tuğra Vurana ve Su Gök’ten oluşan Türk Maarif Koleji BİRİNCİ olurken,

Değer Eşrefoğlu ve Emine Özergin sorumluluğunda, Ege Hamurtekin, Fatih Kerem Erbay ve Nazra Öztüren’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji İKİNCİ,

Mustafa Soygür ve Sabire Gazivoda sorumluluğunda, Maksim Shcharbinin, Demir Soyalp ve Ali Babagirav’dan oluşan Necat British College Nicosia ÜÇÜNCÜ, oldular.

Sena Kutlu ve Gülcem Bullici sorumluluğunda, Selin Tüfekci, İrem Sarıbaş ve Rüzgar Dinler’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ‘Ali Karasel Özel Ödülü’nü,

Fatma Yanık Ellidört ve Lütfiye Tamel sorumluluğunda, Zalihe Gezdigeldi, Yağmur Şahin ve Sonuç Gezdigeldi’den oluşan Değirmenlik Lisesi ‘Osman Çetintaş Özel Ödülü’nü,

Seniha Özeriç ve Sabiha Garabli sorumluluğunda, Yağmur Şahin, Yiğit Çağan Yüksel ve Yaşar Özuğurlu’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü, kazandılar.

Yarışmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek Ali Karasel 1. Ortaokullararası Matematik yarışmasının her yıl gerçekleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı. Ali Karasel'in eski bir DAÜ mezunu olduğunu bildiren Prof. Dr. Mahmudov, hayatını kaybeden herkese başsağlığı dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Mahmudov, konuşmasında yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek hem Ali Karasel'in anısını hem de Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak adına yeni bir misyon üstlenerek yarışmayı her yıl geleneksel hale getireceklerini bildirdi. Prof. Dr. Özarslan, dereceye giren ve yarışan tüm öğrencileri tebrik etti.Karasel ailesi adına konuşma gerçekleştiren Ali Karasel'in kız kardeşi Nedime Karasel yaşanan deprem felaketinde ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen herkese ve yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Karasel'in konuşmasının ardından Ali Karasel'in öğrencilerinin görüntülerinin yer aldığı ve Ali Karasel'i öğrencilerinin gözünden anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında Gazimağusa'nın Şampiyon Melekleri ve öğretmenlerinin herkesi tarifsiz bir acıya sürüklediğini belirterek öğrencilerinin üzerinde büyük emeği olan Ali Karasel'in ve Şampiyon Melekler'in anılarının unutulmaması için bu tarz etkinlikleri DAÜ olarak düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Adaletin sağlanmasında da DAÜ'nün her zaman takipçi olacağının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun matematiğin Türk toplumunda çok sevilmediğini belirterek matematiği sevdirmenin önemli olduğunu, Ali Karasel'in de matematiği sevdiren öğretmenlerden biri olduğunun altını çizdi. Bu tarz yarışmaların özgüvenin artmasına yardımcı olduğunu belirten Topel, anma etkinlikleri ile yarışmanın birleştiği noktada duygu dolu anlar yaşandığını bildirdi. Hayatını kaybeden herkese baş sağlığı dileklerinde bulunan ve başarılı olan öğrenciler ile emek veren öğretmenleri tebrik eden Topel, bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise Ali Karasel'i ve ailesini çok uzun zamandır tanıdığını belirterek yarışmanın bir vefa örneği olduğunu aktardı. Katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz diyen Dr. Özcenk bu tarz etkinliklerin ilelebet süreceğini vurguladı.Konuşmaların ardından düzenlenen törenle, okullara plȃketleri DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Ali Karasel ve Osman Çetintaş'ın aileleri ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.