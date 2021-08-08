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Zirvede ABD yer aldı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı

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Zirvede ABD yer aldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.
ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.
Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.
Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.
Tokyo 2020'de zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. ABD 39 41 33 113
2. Çin 38 32 18 88
3. Japonya 27 14 17 58
4. Büyük Britanya 22 21 22 65
5. Rusya Olimpiyat Komitesi 20 28 23 71
6. Avustralya 17 7 22 46
7. Hollanda 10 12 14 36
8. Fransa 10 12 11 33
9. Almanya 10 11 16 37
10. İtalya 10 10 20 40
35. Türkiye 2 2 9 13
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