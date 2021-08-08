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Burak'tan Lille'e hayat öpücüğü

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Fransa Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Lille, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı. Mücadele, Burak Yılmaz'ın 90+7. dakikada kaydettiği golle 3-3 eşitlikle noktalandı

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Burak'tan Lille'e hayat öpücüğü
Fransa Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Lille, ilk hafta mücadelesinde Metz'e konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 23. dakikada Botman'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Golün asisti, Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Bu golün ardından toparlanan Metz, 31'de Centonze ve 41'de Udol'un golleriyle soyunma odasına üstün girdi. Centonze, 52. dakikada yeniden sahne alarak durumu 3-1'e getirdi.
Metz'de Kouyate, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Son bölümde baskısını artıran Lille, 81'de Ikone ile farkı bire indirdi.
Mücadelesinin 90+7. dakikasında sahne alan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, seri çalımlar ve yaptığı vuruşun ardından skoru tayin etti ve takımına bir puanı kazandırdı: 3-3.
Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı da 60 dakika ter döktü.
 
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