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UEFA Avrupa Liginin yarı finalistleri belirlendi

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları sonundan yarı finale adını yazdıran takımlar netleşti

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UEFA Avrupa Liginin yarı finalistleri belirlendi
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı.
Roma (İtalya), Atalanta (İtalya), Bayer Leverkusen (Almanya) ve Olimpik Marsilya (Fransa) adını yarı finale yazdırdı.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
Roma (İtalya)-Milan (İtalya) (1-0) - (2-1)
Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere) (3-0) - (0-1)
West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2) - (1-1)
Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz) (1-2) (Penaltı 4-2)
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Roma-Leverkusen
Atalanta-Marsilya 
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