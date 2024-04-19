UEFA Avrupa Liginin yarı finalistleri belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları sonundan yarı finale adını yazdıran takımlar netleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Roma (İtalya), Atalanta (İtalya), Bayer Leverkusen (Almanya) ve Olimpik Marsilya (Fransa) adını yarı finale yazdırdı.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

Roma (İtalya)-Milan (İtalya) (1-0) - (2-1)

Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere) (3-0) - (0-1)

West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2) - (1-1)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz) (1-2) (Penaltı 4-2)

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Roma-Leverkusen

Atalanta-Marsilya