UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu grupları belli oldu.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki rakipleri Slavia Prag (Çekya), CFR Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Riga FC (Letonya) ile eşleşti

Oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts, FK Riga

B Grubu: West Ham, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Be'er Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice,

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock, Djurgardens

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Demir Grup Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.