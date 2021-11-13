Türkiye'den, Cebelitarık'a yarım düzine gol

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 yendi. 18 puana ulaşan Ay-yıldızlılarımız, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 46 Rıdvan Yılmaz), Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz (Dk. 69 Serdar Dursun)

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Roy Chipolina, Annesley, Olivero, Wiseman, Sergeant (Dk. 82 Barnett), Walker (Dk. 59 Badr), Jolley (Dk. 46 Joseph Chipolina), Valarino (Dk. 46 Casciaro), De Barr (Dk. 60 Styche)

Goller: Dk. 11 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 38 ve 41 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Merih Demiral, Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 84 Mert Müldür (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 22 Olivero (Cebelitarık)





Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada A Milli Takımımız, Kerem Aktürkoğlu ile 11. dakikada 1-0 öne geçti.

Konuk Cebelitarık'ta Olivero, VAR incelemesi sonrası Zeki Çelik'e yaptığı faulden dolayı 22. dakikaka kırmızı kart gördü.

Ay-yıldızlılar, 38. dakikada Halil Dervişoğlu ile skoru 2-0 yaptı. 41. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Halil Dervişoğlu farkı 3'e çıkardı: 3-0

İlk yarıda attığımız 3 golün asistini de Burak Yılmaz yaptı. Müsabakanın ilk yarısı Ay-yıldızlı ekibimizin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Millilerimiz, Merih Demiral ile 65'te farkı 4'e çıkardı: 4-0

Ay-yıldızlılar, Serdar Dursun ile 81. dakikada skoru 5-0 yaptı. İkinci yarıda atılan 4. ve 5. gollerin asistleri Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

Milliler, Mert Müldür ile 84. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 6-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran Ay-yıldızlılar, Norveç'in Letonya ile berabere kalması sonrası grubunda averajla 2. sıraya çıktı.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.