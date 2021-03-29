Türkiye 3’te 3 peşinde

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya geliyor. Milli heyecan, TRT SPOR'da yaşanacak

Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ve Norveç zaferlerinin ardından Letonya maçından da galibiyetle ayrılmanın peşinde... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Polonyalı hakem Daniel Stefanski görev yapacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise Konrad Sapela ve MichalObukowicz yapacak.

Letonya sınavı 30 Mart Salı günü saat 21.45'te TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti. İkinci sınavına Norveç deplasmanında çıkan Milliler, İspanya'daki mücadeleden de 3-0 galip ayrılarak ikide iki yapmıştı. Grupta 6 puanla ilk sırada yer alan Şenol Güneş'in öğrencilerinin Letonya karşısında da tek hedefi galibiyet...

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Letonya: Ozols, Jurkovskis, Cernomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

Letonya ise ilk maçında evinde Karadağ'a 2-1, ikinci sınavında ise deplasmanda Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Milli Takımın rakibi müsabaka öncesi grupta 5. sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

Letonya ile 7. randevu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İlk ve tek galibiyetimiz 1924'te

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.​​​​​​​



