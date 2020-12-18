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Schalke 04'te Baum dönemi sona erdi

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

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Schalke 04'te Baum dönemi sona erdi
Schalke 04'de kötü sonuçların faturası teknik direktör Manuel Baum'a kesildi.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildiğini açıkladı.
Baum'un yerine teknik direktörlük görevine Hollandalı Huub Stevens’ın getirildi.
Schalke 04, dördüncü kez göreve getirdiği Stevens yönetiminde 1997’de UEFA Kupası'nı kazanmıştı.
Bundesliga’da 4 puanla 18'incisırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.
 
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