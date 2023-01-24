Santos'un yeni adresi Polonya

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.
Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.
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