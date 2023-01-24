Ultraslan DAÜ’nün Icardi pankartı milyonlarla paylaşıldı

DAÜ İletişim Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kutluk Kağan Bahar tarafından tasarlanan Galatasaray’ın yıldızı Arjantinli Golcü Mauro Icardi için hazırladığı pankart milyonlarla paylaşıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Galatasaray taraftar kulübü ultrAslan Doğu Akdeniz faaliyetleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Yıl boyu toplumsal olaylar ve önemli şahsiyetlere farkındalık yaratmak amacıyla pankart tasarımları gerçekleştiren ultrAslan Doğu Akdeniz’in, Galatasaray’ın yıldızı Arjantinli Golcü Mauro Icardi için hazırladığı pankart milyonlarla paylaşıldı.

Icardi, maç öncesinde DAÜ İletişim Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kutluk Kağan Bahar tarafından tasarlanan pankartı sosyal medya hesabından paylaştı. Sonrasında “The Conqueror” (Fatih) - ultrAslan Doğu Akdeniz yazılı pankart, Türkiye Süper Lig’in 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasında Nef Stadyumu kale arkasına asıldı. Golcü Icardi maç sonrasında pankartın önünde galibiyeti kutlayan pozunu da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Icardi’nin 9,2 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, binlerce takipçiye sahip birçok sporla ilgili sosyal medya hesapları tarafından yoğun ilgi gördü.

