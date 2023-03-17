Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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Devler Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 11-12 Nisan’da oynanacak

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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Avrupa’nın kulüp bazındaki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada yıllar sonra ilk kez İtalyan takımların çoğunlukta olması dikkat çekiyor.

UEFA ritüellerine göre, kuraları finalin oynanacağı ülkenin ünlü ve eski bir futbolcusu çekiyor. Final bu yıl İstanbul’da olacağı için kura çekimlerini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde ortaya çıkan eşleşmeler şöyle:

Inter – Benfica
Manchester City – Bayern Münih
Milan – Napoli
Real Madrid – Chelsea

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