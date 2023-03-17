Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Avrupa’nın kulüp bazındaki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada yıllar sonra ilk kez İtalyan takımların çoğunlukta olması dikkat çekiyor.
UEFA ritüellerine göre, kuraları finalin oynanacağı ülkenin ünlü ve eski bir futbolcusu çekiyor. Final bu yıl İstanbul’da olacağı için kura çekimlerini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.
İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde ortaya çıkan eşleşmeler şöyle:
Inter – Benfica
Manchester City – Bayern Münih
Milan – Napoli
Real Madrid – Chelsea