Ronaldo'ya yeni talip

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile adı anılan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi, Al-Sadd'ın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iddia edildi

Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı dünya basını tarafından merak konusu.

Portekizli yıldız için son iddia ise İspanyol AS gazetesinden geldi. Haberde Ronaldo'yu transfer etmek için Katar ekibi Al-Sadd'ın da devrede olduğuna yer verildi.

Xavi'nin teknik direktör kariyerine başladığı takım olan Katar Ligi'nin son şampiyonu Al-Sadd'ın kadrosunda SantiCazorla ve AndreAyew gibi isimler yer alıyor. Al-Sadd'ı 57 yaşındaki İspanyol teknik adam JuanmaLillo çalıştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Marca gazetesi de Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı ile yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğuna yer vermişti.

