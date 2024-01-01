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Ronaldo rekora doymuyor

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Suudi Arabistan Ligi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, 2023 yılı içindeki 54'üncü golüne imza attı. 37 yaşındaki oyuncu böylece 2023 yılının en golcü ismi oldu

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Ronaldo rekora doymuyor
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. 37 yaşındaki yıldız, 18'inci hafta maçında Al Ittihad-Jeddah kalesine iki gol birden atarak rekor kırmıştı.
Senenin son maçında Al Nassr, deplasmanda Al Taawon'u 4-1 yendi. Ronaldo uzatmalarda skoru belirleyen isim oldu.
Golcü oyuncu böylece 2023 yılı içerisindeki 54. golüne imza atarak rekorunu geliştirdi.
Bayern Münih'in Büyük Britanyalı oyuncusu Harry Kane ile Paris Saint Germain'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe 52'şer gol ile Cristiano Ronaldo'yu takip etti.
 
 
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