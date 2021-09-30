Ronaldo rekora doymuyor

Manchester United'ın 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan isim rekorunu kırdı. Portekizli yıldız, Avrupa kupalarında en çok forma giyen oyuncu unvanını da ele geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2-1'lik YoungBoys yenilgisiyle başlayan İngiliz devi Manchester United, OldTrafford'da konuk ettiği İspanyol temsilcisi Villerreal'i 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. "Kırmızı Şeytanlar"in galibiyet golünü atan Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte yeni bir rekora imza attı.

YoungBoysdeplasmanında 177. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Portekizli yıldız, eski İspanyol kaleci IkerCasillas'ın "Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu" rekoruna ortak olmuştu.

Villarreal maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 178. kez forma giyen Ronaldo, Casillas'ı geride bırakarak, dev organizasyonda en çok maça çıkan oyuncu rekorunun tek başına sahibi oldu.

AVRUPA'DA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan isim rekorunu kıran 36 yaşındaki Ronaldo, Avrupa kupalarında en çok forma giyen oyuncu unvanını da eline geçirdi. Ronaldo'yu, kariyerini noktalayan IkerCasillas (177 maç) ve PSG'de top koşturan 34 yaşındaki LionelMessi (151 maç) izliyor. Kariyerini noktalayan Xavi de 151 kez Avrupa kupalarında boy göstermişti.

