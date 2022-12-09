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Ronaldo'nun PSG'ye transferi imkansız

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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili konuştu. Al-Khelaifi bu transferin imkansız olduğunu söyledi

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Ronaldo'nun PSG'ye transferi imkansız
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Kasım ayı sonunda Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı merak konusu. 
Portekizli yıldız, Dünya Kupası sonrası hangi takıma transfer olacağına karar verecek.
Ronaldo'nun transferiyle ilgili PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, SkySports'a açıklamalarda bulundu.
Başkan Al-Khelaifi, Cristiano Ronaldo'nun Paris'e iniş şansını "imkansız" olarak nitlendirirken Portekizli yıldız ile ilgili "O bir efsane, bir yıldız, ona bir oyuncu ve bir profesyonel olarak hayranım ve onu seviyorum. Bütün kulüpler onunla sözleşme imzalamak istiyor. Bugün bizim için sorun, onun için boş bir kadromuzun olmaması. Dürüst olmak gerekirse, bizim için imkansız.''
PSG'nin hücum hattında Mbappe, Neymar ve Messi üçlüsü yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca gazetesi Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ile anlaşmaya yakın olduğunu haberleştirmişti. Ancak Ronaldo, İsviçre maçı sonra Al-Nassr iddialarını yalanlamıştı.
 
 
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