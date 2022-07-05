PSG’de Pochettino gitti, Galtier geldi

Arjantinli teknik direktör Pochettino'nun görevine son veren Fransız devi, yeni çalıştırıcısını saatler içinde açıkladı. PSG'de takımın başına ChristopheGaltier getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.
2020-21 sezonunda Lille'iLigue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.
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