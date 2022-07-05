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Divock Origi Milan'da

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Milan, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Belçikalı 27 yaşındaki golcü DivockOrigi'yi transfer ettiğini duyurdu

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Divock Origi Milan'da
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Milan, Liverpool ile sözleşmesi biten Belçikalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Kariyerinde KRC Genk, LOSC Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Origi, dört sene top koşturduğu Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.
 
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