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PSG'den 80 milyon euroluk transfer

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Fransa Ligue 1 ekibi PSG bonservisi Benfica'da olan GonçaloRamos ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

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PSG'den 80 milyon euroluk transfer
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Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Portekizli santraforGonçaloRamos'un bonservisinin Benfica'dan alındığını açıkladı.
Yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli golcü ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtilirken, Fransız ekibi Benfica'ya 65+15 milyon Euro ödeyecek.
 
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