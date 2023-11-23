PSG'den 80 milyon euroluk transfer

Fransa Ligue 1 ekibi PSG bonservisi Benfica'da olan GonçaloRamos ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Portekizli santraforGonçaloRamos'un bonservisinin Benfica'dan alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli golcü ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtilirken, Fransız ekibi Benfica'ya 65+15 milyon Euro ödeyecek.

