Premier Lig'de ilkler yaşanacak

Premier Lig'in 18. haftasında ilklere tanıklık edilecek. RebeccaWelch, Premier Lig'de maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Sam Allison ise 15 yıl sonra bir maçın sorumluluğunu üstlenen ilk siyahi hakem olacak

Premier Lig'in 18. haftasında CravenCottage Stadı'nda oynanacak Fulham - Burnley maçını izleyenler önemli bir ana tanıklık edecek. 23 Aralık'ta yapılacak mücadelede görev alacak olan RebeccaWelch, İngiltere'de tarihe geçecek. Welch, Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

RebeccaWelch kariyerinde daha önce de ilklere imza attı. Welch 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde bu yıl, Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'de de ilk kadın hakem olarak kayıtlara geçti.

40 yaşındaki hakem Fulham - Manchester United maçında dördüncü hakem olarak Premier Lig'in hakem kadrosunda yer alan ilk kadın oldu. RebeccaWelch, bu yıl gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Kupası'nda da görev yaptı.

15 YIL SONRA BİR İLK

Welch'ten üç gün sonra yeşil sahalar yine bir ilke sahne olacak. Sam Allison 15 yıl sonra bir maçın sorumluluğunu üstlenen ilk siyahi hakem olacak. Allison, Sheffield United'ın LutonTown ile 26 Aralık'ta oynayacağı maçta düdük çalacak.

