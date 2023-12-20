banner913
banner932
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
10 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
 
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
11 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
15 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
23 0
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
18 0
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
106 0
banner996
banner985

Napoli'ye kupa şoku

banner989

İtalya Kupasında son 16 turunda Napoli, Frosinone'ye 4-0 yenilerek organizasyona veda etti. Frosinone çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu

banner974
Napoli'ye kupa şoku
banner971
İtalya Kupasında son 16 turunda Napoli ile Frosinone kozlarını paylaştı.
Frosinone, 65. dakikada EnzoBarrenechea, 70. dakikada GiuseppeCaso, 90+1 WalidCheddira (Penaltı) ve 90+5'te Harroui'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Napoli, İtalya Kupası'na veda eden taraf olurken, Frosinone çeyrek finale adını yazdırdı. 
Frosinone ise ilk turda Pisa'yı 1-0, ikinci turda Torino'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya gelmişti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.