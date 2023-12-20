Napoli'ye kupa şoku

İtalya Kupasında son 16 turunda Napoli ile Frosinone kozlarını paylaştı.
Frosinone, 65. dakikada EnzoBarrenechea, 70. dakikada GiuseppeCaso, 90+1 WalidCheddira (Penaltı) ve 90+5'te Harroui'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Napoli, İtalya Kupası'na veda eden taraf olurken, Frosinone çeyrek finale adını yazdırdı.
Frosinone ise ilk turda Pisa'yı 1-0, ikinci turda Torino'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya gelmişti.
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