Napoli'ye kupa şoku

İtalya Kupasında son 16 turunda Napoli, Frosinone'ye 4-0 yenilerek organizasyona veda etti. Frosinone çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu

İtalya Kupasında son 16 turunda Napoli ile Frosinone kozlarını paylaştı.

Frosinone, 65. dakikada EnzoBarrenechea, 70. dakikada GiuseppeCaso, 90+1 WalidCheddira (Penaltı) ve 90+5'te Harroui'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Napoli, İtalya Kupası'na veda eden taraf olurken, Frosinone çeyrek finale adını yazdırdı.

Frosinone ise ilk turda Pisa'yı 1-0, ikinci turda Torino'yu 2-1 mağlup ederek son 16'ya gelmişti.



