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Nantes, Mustafa Muhammed'i bırakmıyor

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Galatasaray'ın sezon başında Nantes’a kiraladığı Mustafa Muhammed, performansıyla beğeni topladı. Sarı yeşilli ekibin, Mısırlı futbolcuyu satın almak için girişimlere başlayacağı öğrenildi

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Nantes, Mustafa Muhammed'i bırakmıyor
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Galatasaray'ın Nantes’a kiraladığı Mustafa Muhammed, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Mısırlı oyuncu, takımına 11 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro olarak belirlenmişti.
Nantes, 25 yaşındaki futbolcunun yükselen performansının ardından, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fransız ekibinin golcü futbolcu için 3,5 milyon euroluk bir rakam önermesi bekleniyor.
Galatasaray'ın ise 5 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında.
Diğer yandan, sezon başında İtalya 2'nci Ligi ekiplerinden Pisa’ya kiralanan OlimpiuMorutan’ın da takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray, Rumen futbolcunun satışından 5,5 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Sarı kırmızılılar, kazanacağı bonservis ücretiyle transfer için kaynak oluşturmayı düşünüyor.
 
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