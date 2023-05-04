Enes Ünal, La Liga tarihine geçti

Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla 33 maçta 14 gol, 3 asistlik performansla oynadı

La Liga'nın 33. haftasında Getafe, sahasında CeltaVigo'yu 1-0 mağlup etti. Getafe'ye galibiyeti getiren Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok forma giyen Türk futbolcu oldu.

Getafe ile CeltaVigo, La Liga'nın 33. haftasında AlfonsoPerez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Getafe 1-0 kazanırken Enes Ünal tarihe geçti.

ENES ÜNAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Getafe'ye galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Böylece milli futbolcu, bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaştı.

NİHAT KAHVECİ'Yİ GEÇTİ

Enes Ünal, CeltaVigo maçıyla La Liga tarihine geçti. Milli futbolcu, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen futbolcu oldu.

