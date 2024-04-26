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Muslera son noktayı koydu

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı

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Muslera son noktayı koydu
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Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi.
Açıklamada, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.
Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli file bekçisi de bu yapılan paylaşımı Instagram hesabından duyurdu.
 
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