Mohamed Salah için rekor teklif

Al-Ittihad'in Mohamed Salah ısrarı sürüyor. İlk teklif Liverpool tarafından reddedilirken, Suudi Arabistan ekibinin bu kez futbol tarihine geçecek rakamla İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi

Mohamed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor.

Liverpool'un satmayı düşünmediği Mohamed Salah için Suudi Arabistan ekibinin yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Mohamed Salah için Liverpool'un kapısı daha önce 175 milyon Euro'luk teklifle çalınmış ancak bu rakam reddedilmişti. İngiliz cephesi, Mısırlı futbolcuyu satmak istemediklerini defalarca kez bildirse de Al-Ittihad vazgeçmemekte kararlı.

Ada basınına yansıyan haberlere göre Al-Ittihad, Mohamed Salah için bu kez 230 milyon Euro'luk tutbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda 31 yaşındaki yıldız, futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.

Söz konusu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait.

