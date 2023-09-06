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Emin Bayram, Westerlo'da

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Emin Bayram, Westerlo'da
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Belçika ekibi Westerlo, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'ın 20 yaşındaki savunmacısının yeni adresi Belçika oldu.
Belçika ekibi Westerlo, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. 
Galatasaray alt yapısında yetişen oyuncunun sarı kırımızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
 
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