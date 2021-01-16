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Göztepe, Konya'dan 3 puanla döndü

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Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, ligde 6 maç aradan sonra galip geldi

Göztepe, Konya'dan 3 puanla döndü
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Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldıktan sonra İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, Teknik Sorumlu Yasin Güleryüz'ün takımın başında çıktığı maçta, Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılmasını bildi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mihojevic ile 30 ve 58. dakikalarda ise takımla ilk maçına çıkan Peter Zulj kaydetti.
Ev sahibi Konyaspor'da 54. dakikada Cikalleshi ile 62. dakikada Hadziahmetovic'in attığı goller, mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Göztepe, 10. sıradaki 22 puanlı Konyaspor'u yakaladı.
 
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