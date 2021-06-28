banner583
banner676
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
11 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
132 0
 
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
19 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
708 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
146 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
53 0
banner661
banner682

Messi 2 gün sonra serbest kalıyor

banner476

Barcelona ile sözleşmesinin sonuna gelen LionelMessi, alt yapısından yetişip rekorlar kırarak kupalar kazandırdığı kulübüyle henüz sözleşme imzalamadı

banner666
Messi 2 gün sonra serbest kalıyor
İspanya La Liga devi Barcelona’da LionelMessi belirsizliği devam ediyor. 2000 yılında kapısından girdiği Barça’da eski başkan Bartomeu döneminde büyük krize neden olan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Messi, daha sonra sözleşmesinin bitimini bekleyeceğini açıklamıştı.
2020-2021 sezonunda Barcelona ile çıktığı 47 maçta 38 gol atıp 14 asist yapan 34 yaşındaki dünya futbolunun süper yeteneği, henüz Barcelona ile nikah tazelemedi.
1 TEMMUZ’DA SERBEST
Arjantin Milli Takımı ile Copa America’da mücadele eden Messi’yi takımda tutmak isteyen Başkan JoanLaporta’nın ilk hedefi yıldız futbolcunun doğum günü olan 24 Haziran’da yeni sözleşmeyi duyurmak istediği belirtiliyordu ancak bu hedefine ulaşamadı.
LionelMessi, 30 Haziran Çarşamba günü gece yarısına kadar Barcelona ile sözleşme imzalamazsa serbest oyuncu olarak istediği her takımla görüşme gerçekleştirebilecek.
Messi’nin adı Paris Saint-Germain’in yanı sıra eski teknik direktör PepGuardiola’nın takımı Manchester City ile de anıldı. Ancak Messi verdiği röportajda paradan önce şampiyonluklar için rekabette bulunan bir takımda olduğunu vurguladı.
Barcelona ile 35 kupa kazanan LionelMessi, 6 kez Ballond’Or ödülüne layık görülmüştü.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.