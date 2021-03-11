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Merih Demiral'a sakatlık şoku

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Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle 20 gün sahalardan uzak kalacak

Merih Demiral'a sakatlık şoku
Şampiyonlar Ligi'ne Porto'ya elenerek veda eden Juventus’ta milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı.
İtalyan devinin resmi siteden yaptığı açıklamada, antrenmana çıkmayan Merih’in sakatlığı hakkında bilgi verildi.
23 yaşındaki stoperin sağ uyluk kasından sakatlandığı ve tedavisinin 20 gün süreceği açıklandı.
Merih Demiral, Porto maçında yaptığı penaltı ve takımının geriye düşmesi nedeniyle İtalyan basını tarafından eleştirilmişti.
 
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