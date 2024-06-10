Mehmet Topal'dan teknik direktörlüğe ilk adım

Mehmet Topal'ın Romanya macerası başladı. Topal, Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımında ilk teknik direktörlük kariyerine adım atıyor

100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımı, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi. Mehmet Topal, havaalanında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Genç teknik adam, ilk açıklamayı havaalanında yaptı ve köklü kulübün başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi. Topal, "Kalbimizin sesini dinledik, doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık" diye konuştu.

Mehmet Topal, Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi hakkında gelen bir soru üzerine, "Onu seviyoruz ve saygı duyuyoruz. O gerçekten büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. O bir efsane" cevabını verdi.

Mehmet Topal için resmi imza töreni, taraflarla birlikte takımın stadyumunda düzenlenecek.

Petrolul Ploieşti, ekibinin yeni teknik adamı, ilk antrenmanı da taraftarlara açık gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonu küme düşme grubunda beşinci sırada tamamladı.

