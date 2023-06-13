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Manchester United satıldı

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İngiltere Premier Lig'de dengeleri değiştirecek sona gelindi. Köklü kulüplerden Manchester United'ın, Katar Şeyhi Jassim Bin-Hamam Al-Thani'ye 6 milyar avroya satıldığı belirtildi

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Manchester United satıldı
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İngiltere futbolunun önemli kulüplerinden Manchester United, el değiştirdi.
Ada ekibi, 2005'ten bu yana sahibi olan Glazer ailesinin onayı sonrası Katar Şeyhi Jassim Bin-Hamam Al-Thani'ye satıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Glazer Ailesi, uzun süredir Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini sürdürüyordu.
Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi ise devralma işleminin tamamlandığını iddia etti.
Katar Şeyhi, Manchester United için 6 milyar euro ödeyecek. Böylece kulübün tüm hisselerini de devralacak.
 
 
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