Manchester City tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu heyecanı başladı. Kopenhag, son şampiyon Manchester City'yi Parken Stadı'nda ağırladı.

Mücadelenin 10. dakikasında Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada ev sahibi takımdan MagnusMattsson'ın golüne engel olamadı.

45+1. dakikada BernardoSilva ve 90+2. dakikada PhilFoden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu eşleşmenin rövanşı ise 6 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.



