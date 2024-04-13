banner913
banner932
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
31 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
18 0
 
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
48 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
37 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
33 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
40 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
32 0
banner1012

Manchester City maç fazlasıyla zirvede

banner1020

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

banner974
Manchester City maç fazlasıyla zirvede
banner971

Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı.

Konuk takımın tek golü 81. dakikada Ross Barkley'den geldi.

Manchester City, bu galibiyetin ardından 73 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, küme düşmeme mücadelesi veren Luton Town, 25 puanda kaldı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Newcastle United-Tottenham: 4-0

Nottingham Forest-Wolverhampton: 2-2

Brentford-Sheffield United: 2-0

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-1

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.